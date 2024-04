Po poročanju nekaterih portalov, naj bi zagorelo okrog tretje ure zjutraj. Z zunanje strani je vidna poškodovana steklena fasada, saje na oknih in nekatera popokana stekla.

Najpomembnejše vprašanje je obseg škode in ali bi ta lahko ogrozila zadnjo časovnico odprtja nove Ilirije. Gre namreč za objekt, ki ga ljubljansko plavanje čaka že desetletja. Po načrtih bi ga morali mestni veljaki javnosti v uporabo predati septembra.

Nova Ilirija ne bo le bazenski kompleks, ampak bo poleg pokritega olimpijskega in trenažnega bazena obsegala še večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. V stavbi bo celo prostor za muzej legendarnega slovenskega športnega pionirja Stanka Bloudka.

Pod kompleksom bo parkirna hiša, čuvaje kulturne dediščine pa bo zadovoljilo pročelje stare stavbe, ki bo ostal enak tistemu ob odprtju stare Ilirije leta 1929. Vrnil se bo tudi slavni kip plavalke, ki ga je pred devetimi desetletji izdela kipar France Gorše, a so ga neznanci, tako kot mnoge druge, leta 2007 ukradli s strehe nad vhodom.

Projekt je po zadnjih podražitvah vreden več kot 54 milijonov evrov. V sklopu tega je tudi izgradnja sončne elektrarne z močjo 600 kilovatov na strehi kopališča, z izkoriščanjem geotermalne energije pa bo objekt energetsko samozadosten.