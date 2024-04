V občinah Domžale, Trzin in Lukovica si že dlje časa prizadevajo zmanjšati odvisnost od fosilnih virov energije. Županji Renata Kosec (Domžale) in Olga Vrankar (Lukovice) ter trzinski župan Peter Ložar so zato podpisali koalicijsko pogodbo o ustanovitvi konzorcija z namenom skupnega sodelovanja na javnem razpisu za sofinanciranje gradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024–2026. Cilj projekta je povečati energetsko učinkovitost ter zmanjšati stroške elektrike in izpuste CO 2 . Občine so se morale združiti, saj se lahko na razpis prijavijo le s projekti za najmanj 1000 kWp nazivne moči nove naprave za proizvodnjo električne energije.

Elektrarne na šolah in vrtcih

V občini Domžale so sončne elektrarne načrtovane na osnovnih šolah Venclja Perka, Domžale, Ihan, Dob, Preserje pri Radomljah in na strehi Zdravstvenega doma Domžale v skupni moči 881,76 kWp. Investicijski program za projekt Zeleni prehod je 11. aprila na izredni seji potrdil tudi domžalski občinski svet.

V Trzinu bi bila skupna moč elektrarn na strehi Osnovne šole Trzin in Vrtca Trzin 220,80 kWp. Celotna ocenjena vrednost investicije projekta Zeleni prehod, ki predvideva izvedbo energetskih ukrepov v roku enega leta (2024/2025), je po stalnih cenah 1.410.424 evrov brez DDV, pri čemer konzorcij pričakuje 75-odstotno subvencijo. Domžale bodo prispevale 205.361 evrov, Trzin 92.250 evrov, svoj delež pa bo prispevala tudi Lukovica. Občina Domžale je kot vodilni konzorcijski partner pooblaščena, da odda skupno vlogo za pridobitev finančnih sredstev za investicije v sončne elektrarne.

V Kamniku so se pri gradnji sončnih elektrarn povezali z občinami Radovljica, Tržič, Bohinj, Krško, Bled in Škofja Loka za izvedbo skupnega investicijskega programa. Gradnjo sončnih elektrarn načrtujejo na Starem gradu, stavbi na bazenu, Glasbeni šoli Kamnik, enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda in na OŠ Stranje v skupni moči 297,92 kWp. Vrednost projekta v stalnih cenah v Kamniku je 430.553 evrov z DDV, občina pa bo prispevala 47.214 evrov.