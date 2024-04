Polnopravno članstvo v Esi po pojasnilih vlade dodatno odpira vrata za sodelovanje s podjetji držav članic agencije in drugih držav, tudi za komercialne projekte. Omogoča tudi enakopravno sodelovanje z drugimi članicami Ese pri sprejemanju ključnih odločitev.

»Pomeni priznanje Sloveniji, da izpolnjuje zahtevne kriterije za polnopravno članstvo, ki jih določa Esa, in povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot čedalje pomembnejšega akterja v mednarodnem vesoljskem sektorju,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Članstvo pa prinaša Sloveniji tudi finančne obveznosti od leta 2025, in sicer v obliki enkratnega zneska v letu 2025 ter povečanja letnih vplačil v obvezne programe Ese v višini približno 1,7 milijona evrov letno. To bo nadomestilo dosedanjo članarino, ki je znašala do 500.000 evrov letno.

Povečanje finančnih obveznosti zaradi polnopravnega članstva v Esi se bo po pojasnilih vlade upoštevalo pri spremembi predloga proračuna za leto 2025.

Slovenija sicer z Eso sodeluje od leta 2009, ko je podpisala sporazum evropske sodelujoče države z Evropsko vesoljsko agencijo (PECS). Leta 2016 je sodelovanje nadgradila s podpisom pridružitvenega sporazuma, s čimer je postala pridružena članica, leta 2020 pa je podpisala okrepljeni pridružitveni sporazum, ki se izteče decembra letos.

Pridružitveni sporazum je Sloveniji odprl nove možnosti sodelovanja, med drugim t. i. razpis RPA, ki je namenjen samo slovenskim deležnikom z namenom čim boljše priprave na tesnejše sodelovanje z Eso, so pojasnili.

Vlada je za izvedbo pogajanj za sklenitev sporazuma določila delegacijo, ki jo sestavljajo državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, vodja Slovenske vesoljske pisarne Tanja Permozer in Metka Urbas iz Slovenske vesoljske pisarne.