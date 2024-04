Bela hiša je v danes objavljeni izjavi navedla, da kitajska politika in subvencije domači industriji jekla in aluminija povzročajo umetno znižanje cen kitajskih izdelkov, s čimer znižujejo cene visokokakovostnim ameriških proizvodom.

Biden naj bi danes, drugi dan tridnevne predvolilne turneje po zvezni državi Pensilvanija, nagovoril jeklarske delavce v Pittsburghu. Tako on kot njegov verjetni protikandidat na predsedniških volitvah Donald Trump si z obljubami o oživitvi ameriškega proizvodnega sektorja prizadevata pridobiti podporo delavstva.

Medtem ko USTR pregleduje carine na jeklo in aluminij, določene v času Trumpove administracije, je Biden urad pozval, naj te carine potroji. Trenutno so postavljene pri 7,5 odstotka.

USTR je sicer sporočil, da je začel preiskavo sektorjev ladjedelništva, pomorstva in logistike, k čemur so prejšnji mesec pozvali nekateri sindikati, med njimi sindikat jeklarskih delavcev United Steelworkers. Sindikati so opozorili na »nerazumne in diskriminatorne« politike in prakse Pekinga v teh sektorjih.

Bela hiša navaja, da »prepoznava vedno večje skrbi, da kitajske nepoštene trgovinske prakse, vključno s preplavljanjem trga z jeklom po cenah, ki so pod tržnimi stroški, izkrivljajo globalni ladjedelniški trg in spodkopavajo konkurenco«.

Biden je nedavno tudi izrazil nasprotovanje prevzemu družbe US Steel s strani japonskega Nippon Steel. Bela hiša je v današnji izjavi podarila, da se bo predsednik še naprej zavzemal za to, da US Steel ostane ameriško podjetje v domači lasti in upravljanju.