Kot so zapisali, so v stranki na začetku tekme razmišljali o sodelovanju. Odprli so volilni račun in nabrali zadostno število podpisov za vložitev kandidatur, vendar so hkrati tudi »vedno bolj uvidevali nesmiselnost sodelovanja«.

Zato so se odločili, da prekinejo nadaljnje aktivnosti in da kandidatne liste ne vložijo v proceduro. »Še več, volitve v Evropski parlament bomo bojkotirali in se jih ne nameravamo udeležiti,« zapisali.

V stranki namreč ocenjujejo, da EU vse bolj postaja zelo arogantna asociacija, ki presega okvire združenja, katerega osnovni namen je bila svobodna trgovina. EU se ne bo vrnila k svojim izhodiščnim pozicijam, zato je smiselno razmisliti o izstopu iz te združbe, menijo.

Razočarani so tudi nad dosedanjo volilno kampanjo za evropske volitve v Sloveniji, »v kateri ni slišati pomembnih izhodišč v korist Slovencev in Slovenije«, v kateri »hlapčevsko prevladuje zlagana Ukrajina« in kjer je slišati »ponavljanje puhlih zahodnih ameriških in zahodnoevropskih stališč, ki jim že sami njihovi izdelovalci ne verjamejo več«. »Interesa za pomoč domovini ni več, še tisto malo, kar ga je ostalo od osamosvojitve, izginja,« so zapisali v sporočilu po torkovi seji predsedstva stranke.