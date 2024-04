Konec tedna bo Baška ponovno zaživela v živih barvah raznovrstnega cvetja. Osmi zaporedni baščanski festival cvetja organizirata Turistična skupnost občine Baška in Društvo Projekt, potekal pa bo na že znani lokaciji, v parku med hoteloma Corinthia in Atrium Residence Baška. Na cvetličnem sejmu v okviru festivala se bo predstavilo zavidljivo število pridelovalcev cvetja iz vse Hrvaške. Tako bo zagotovljena široka izbira za vsak okus in vse potrebe. Sadike cvetja, okrasne in zelnate rastline, aromatične rastline in lončnice. Torej vse rastline, s katerimi radi okrasimo svoje balkone in vrtove, ko dnevi končno postanejo daljši in toplejši. Pridelovalci sadike spremljajo že od najzgodnejše faze, zato bodo lahko obiskovalci iz prve roke izvedeli vse skrivnosti uspešnega gojenja. Poleg ogleda razstave cvetja, sadik in vrtnega programa bodo obiskovalci zagotovo dobili veliko koristnih nasvetov o negi rastlin in kakšno inovativno idejo za okrasitev svojega vrta.

Dogajanje za otroke

Tradicionalno bodo festival cvetja v petek, 19. aprila, odprli otroci, ki bodo s petjem in plesom pozdravili pomlad. Nastopile bodo mlajše folklorne skupine KD Šoto, učenci DV Katarina Frankopan Baška in šolski pevski zbor OŠ Frana Krsta Frankopana Baška. Na ogled bo tudi razstava likovnih del učencev od 1. do 4. razreda. V soboto čakajo otroke zanimive ustvarjalne in priljubljene slikarske delavnice Art & Fun, kjer se bodo veliko naučili o likovnih tehnikah in recikliranju naravnih materialov. Svoje plesno znanje bodo množici pokazali številni otroci, ki plešejo v plesnem studiu Incanto in pridno vadijo zabavne koreografije za svoje nastope. Nedelja pa je rezervirana za cvetlično delavnico izdelovanja naglavnih venčkov iz kombinacije mediteranskih zelišč in svežega cvetja, ki jo bo vodila mednarodna cvetlična oblikovalka Christina Cianci Žerić.

Dogajanje za odrasle

Da svoje ustvarjalne plati ne bodo razvijali le najmlajši, so v sklopu festivala organizirane tudi delavnice za odrasle. Namenjene so vsem udeležencem, ki si želijo zabave, dobre družbe, kreativnega ustvarjanja in pozitivnega vzdušja. Za vse, ki želijo sprostiti svojo kreativnost in spoznati prednosti dela z glino, bo v petek potekala keramična delavnica. Udeleženci bodo pod strokovnim vodstvom Kreativnega studia Karika izdelali svojo unikatno skodelico in krožniček ter se naučili osnov izdelovanja keramičnih izdelkov. Za vse ljubitelje rastlin, ki želijo svoj dom obogatiti s trajno zeleno dekoracijo, pa bo v soboto potekala delavnica izdelave rastlinskih terarijev. Pod strokovnim vodstvom specializiranega studia za oblikovanje rastlinskih terarijev ProPlants bodo udeleženci spoznali principe delovanja rastlinskih terarijev in izdelali svojega.