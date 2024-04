Predstavnik italijanske narodne skupnosti je bil sedem mandatov državnega zbora, in sicer od leta 1992 do leta 2018. Bil je tudi član družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije med letoma 1990 in 1992.

Poslanke in poslanci državnega zbora se bodo nekdanjemu poslancu poklonili z minuto molka na prvi naslednji seji državnega zbora. »Ohranili ga bomo v trajnem spominu,« so zapisali na spletni strani državnega zbora.

Roberto Battelli se je rodil v Pulju, na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral filozofijo in primerjalno književnost. Bil je zaposlen kot novinar in urednik na TV Koper - Capodistria, leta 1990 je kot predstavnik italijanske manjšine kandidiral na parlamentarnih volitvah in bil izvoljen v družbenopolitični zbor Socialistične republike Slovenije.

Odigral je glavno vlogo v filmu Krizno obdobje (1981) Francija Slaka.