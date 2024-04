#VoxPopuli Malo manj nezadovoljni z Golobovo vlado

Trend padanja podpore vladi in vladnim strankam, ki traja že nekaj zadnjih mesecev, se je ustavil in obrnil v drugo smer, kažejo rezultati tokratne ankete Vox populi. Ocena dela vlade je boljša in tudi vse vladne stranke imajo boljši rezultat kot minuli mesec. Nasploh je iz rezultatov ankete mogoče razbrati, da ima javnost do politike zdaj bolj pozitiven odnos kot v temnih zimskih mesecih.