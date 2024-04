»Mislim, da je veliko bolje citirati pesmi in poezijo ter da kultura vstopa v diskurz politikov. To se mi zdi pozitiven pojav,« je Stublić komentiral uporabo besedila svoje pesmi v politični kampanji. Pojasnil je, da je Rijeke pravde SDP oziroma sprva hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki se poteguje za premierski položaj, začel uporabljati, ne da bi ga kdo kaj vprašal, vendar se mu to ne zdi slabo. »Avtorji pišemo pesmi za to, da jih ljudje pojejo, da jih uporabljajo v vsakdanjem življenju, kajti v trenutku, ko pesem izdamo, ko jo objavimo, takrat se naš nadzor konča. Potem pesem živi svoje življenje, to so normalne situacije, da ljudje pojejo pesmi in jih citirajo,« je dejal Štublić.

Dodal je, da si pred skoraj 40 leti ni mogel predstavljati, da bo pesem danes del volilne kampanje. »Pred 40 leti sem sanjal o spremembi. Očitno z nečim nisem bil zadovoljen in sem želel pravico,« je dejal o pesmi in dodal, da se osebno zelo zanima za politiko.