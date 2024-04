Higgs se je rodil v okrožju Elswick v mestu Newcastle upon Tyne v Angliji Thomasu Waru Higgsu in njegovi ženi Gertrude Maude, rojeni Coghill. Od leta 1941 do 1946 je obiskoval gimnazijo Cotham v Bristolu, na šoli City of London School se je specializiral za matematiko, leta 1950 pa na Kraljevem kolidžu v Londonu diplomiral z odliko iz fizike in magistriral iz fizike. Dve leti kasneje je doktoriral z disertacijo z naslovom Nekateri problemi v teoriji molekularnih vibracij na univerzi. Leta 1963 se je poročil z Jody Williamson, ameriško predavateljico lingvistike v Edinburgu in kolegico aktivistko kampanje za jedrsko razorožitev. Dobila sta dva sinova, Christopherja, računalničarja, in Jonnyja, jazzovskega glasbenika. Osmega oktobra 2013 je bilo objavljeno, da si bosta Higgs in François Englert delila Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2013 za teoretično odkritje mehanizma, ki prispeva k našemu razumevanju izvora mase subatomskih delcev. Higgs je šel pred razglasitvijo ven, da bi se izognil medijski pozornosti. O nagradi ga je kasneje obvestil sosed. Higgs namreč ni uporabljal mobilnega telefona.