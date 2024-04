Trkanje na vrata

Ta vlada resnično nima sreče s časom, v katerem mora vladati. Oblast je prevzela po dveletni epidemiji in z njo povezani državni represiji, ko so se volilci opremili s prevelikim optimizmom in zato na pleča Roberta Goloba naložili breme, ki ga ta ne (z)more nositi. Vse bo bolje, čas stiskanja prihodnosti za vrat je nepreklicno mimo, je bila prepričana javnost junija 2022, ko je državni zbor imenoval vlado. Kako zelo smo se motili. Takoj ko je vlada začela delati, je začel na njena vrata trkati ves grozd sindikatov javnega sektorja. Takoj za njimi Fides, ki noče biti v javnem sektorju, pa še sodniki. Nihče ni hotel ostati pozabljen nekje v ozadju, ko bo država sprožila startno pištolo in se bo začel maraton s ciljem v plačnem zadovoljstvu. Tesno pokrivanje nasprotnika je prvo pravilo pogajanj, nikoli ga ne izpusti izpred oči. Pri čemer je v primeru plačnih pogajanj nasprotnik vsak drug sindikat.