V Medvodah si aktivno prizadevajo za zmanjševanje motoriziranega prometa, zato so še posebno ponosni na svoji najnovejši pridobitvi s področja trajnostne mobilnosti. Na večnamenski ploščadi ob tržnici bodo danes slavnostno odprli prvi sistem za izposojo električnih koles v občini v ljubljanski urbani regiji, ki je kompatibilen z prestolnico, izposoja pa je možna s kartico urbana.

»Občani bodo lahko električna kolesa, ki bodo na voljo na štirih postajah, uporabljali ne le za poti znotraj občine, temveč tudi za trajnostna potovanja v prestolnico. Investicijo omogoča evropski projekt SmartMOVE, ki ga vodimo na Regionalni razvojni agenciji ljubljanske urbane regije,« je pojasnila Brina Medvešček iz agencije.

»Uvedba sistema izposoje električnih koles bo ponudila novo možnost premagovanja krajših razdalj v mestnem središču ter med naselji in povezavo s sosednjimi občinami. Nova ponudba bo obiskovalcem Medvod omogočila preprosto raziskovanje naše skupnosti,« so povedali v uradu medvoškega župana Nejca Smoleta.

Priprava celostne prometne strategije

Druga težko pričakovana novost je brezplačni avtobus na Katarino, ki bo v okviru projekta LAS Približajmo Polhograjce danes prvič zapeljal potnike v dolino Ločnice. Namen projekta je zmanjševati motorizirani promet na območju Polhograjskega hribovja, ki velja za najpriljubljenejše zbirališče pohodnikov, kolesarjev in drugih ljubiteljev aktivnega preživljanja prostega časa v medvoški občini. Avtobusne vožnje bodo potekale vsako soboto in nedeljo do konca maja prihodnje leto.

Z vzpostavitvijo brezplačne avtobusne linije, ki bo ob koncih tedna povezovala mesto Medvode tudi s podeželskimi naselji krajinskega parka Polhograjski dolomiti, in spodbujanjem uporabe javnega prometa želijo v občini zmanjšati tudi problematiko parkiranja v naravnem okolju ter hkrati omogočiti dostop tudi ranljivejšim skupinam, predvsem mladim in starejšim.

Z namenom oblikovanja občanom prijaznejšega okolja in izboljšanja kakovosti življenja v občini, so na Občini Medvode začeli tudi pripravljati novo celostno prometno strategijo. Prva strategija je bila namreč sprejeta leta 2017, zato je po sedmih letih čas, da se na novo začrtajo cilji za prihodnje obdobje, so pojasnili v županovem uradu. Poudarili so, da bodo lahko novo prometno strategijo aktivno sooblikovali tudi občani. Zanje bodo pripravili delavnice in javne razprave, mnenja in predloge občanov pa bodo zbirali tudi s pomočjo anket. Prvo javno razpravo načrtujejo že spomladi.