Meteorolog z agencije za okolje Andrej Velkavrh napoveduje: »Ja, 30 stopinj imamo nekako na dosegu roke, predvsem v ponedeljek. A ne samo to, precej mogoče je, da bomo izmerili temperaturni rekord tudi višje, na primer na Kredarici, kjer je dosedanja aprilska najvišja izmerjena temperatura 10,1 °C.«

Temperaturni skok bo precejšen, še pravi. »V sredo je bila najvišja dnevna temperatura v Ljubljani le 13 stopinj, res je bil to daleč najhladnejši dan, v četrtek že malo nad 20, v nedeljo pa bo skoraj 30!« In opozarja na zanimivo dogajanje v nedeljo zjutraj:

»Zaradi zelo suhega zraka bodo jutranje temperature kljub toplejši zračni masi nižje kot v soboto. V mraziščih na Notranjskem, pa morda v kakšni alpski dolini bo lahko celo šibka slana.«

Velkavrh pravi, da spomladi včasih pač pride do dotoka tako toplega zraka tudi v naše kraje. Vendar, opozarja, je težava v pogostosti takih situacij, saj merimo vse višja temperaturna povprečja. »Namreč, večji vpliv na življenje imajo vse višja temperaturna povprečja kot pa taki kratkotrajni temperaturni viški, kot je ta, ki smo mu priča zdaj. Samo trije ali štirje zelo topli dnevi februarja še ne bodo prebudili rastlin h prezgodnjemu razvoju, ampak je za to potrebno daljše (pre)toplo obdobje. In to nam povzroča težave. Zakaj se to dogaja? Zaenkrat nimamo drugega odgovora kot globalno segrevanje ozračja.«

In napoveduje rekorde tudi v hribih. Ne povsod, tam pa, kjer bo,m bi znale biti temperature celo za več stopinj višje od sedanjih rekordov. »Bomo videli. Takih sprememb ne doživljamo drastično, počasi se navajamo nanje in zato ne občutimo ne vem česa. Morda nam je celo bolj vroče, kadar je zrak zelo prozoren, čist in brez oblakov, pa nas zelo segreje sonce, kot pa ob visokih temperaturah in manjšem vplivu sončnega sevanja. Po drugi strani pa nas visoke temperature nekako opozorijo, da se moramo zaščititi pred soncem, da nas ne opeče, medtem ko takrat, ko nam ni vroče, nimamo tega občutka, pa čeprav so UV žarki enako močni ali morda celo močnejši.« K primerni opremi torej tisti, ki se odpravljate v gore, ne pozabite dodati kreme za sončenje.