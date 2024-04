Republiki Sloveniji, ki na mednarodnem finančnem trgu izkazuje izredno kreditno sposobnost in ki je NLB v kriznem času z davkoplačevalskim denarjem dokapitalizirala z najmanj petnajstkratnikom zneska, potrebnega za nakup stolpnice, se očitno zdi primerneje, da velik del prostorov, ki jih v vsakem primeru potrebuje, najema od zasebnikov na prostem trgu.

Po zasebniku prodani Iskrni stolpnici pred desetletjem in pol je državni aparat danes pred popravnim izpitom. Po prodaji bančne stolpnice popravnega izpita ne bo več. Izjemno prostorsko in simbolno kakovost obeh stolpnic so v preteklosti že prepoznali v tujini: Velika Britanija, Japonska, Švica in Brazilija, vse stare in samozavestne države, imajo svoja veleposlaništva v nekdanji Iskrini stolpnici. Če naša lastna država ne pograbi priložnosti in pridobi nazaj vsaj ene od obeh stolpnic, ki so ju začeli graditi za njene potrebe, lahko Trg Republike v spomin izgubljenim priložnostim in nepremičninskim aferam vsaj preimenuje v Litijski trg. x Delo