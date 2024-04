Mislim svoje mesto: Parkirišča na vrtovih

Eden od blokov v moji ulici je nedavno izbojeval pomembno pravno zmago. Prostor okoli bloka, ki vključuje zelenico z več starimi drevesi, ki smo si jo prej lastili vsi meščani, je prešel v last in upravljanje lastnikov stanovanj v bloku. Svojo priborjeno pravico so lastniki nemudoma uveljavili: med pločnikom in zelenico pred blokom je zrasla visoka kovinska ograja, štiri stara drevesa pa so se morala umakniti novim asfaltiranim površinam, ki so lastnikom prinesle okoli deset novih parkirnih prostorov.