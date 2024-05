Po vzoru nogometnih proslavljanj, za katere je značilno prižiganje bakel in signalnih raket, so se učenci osnovne šole Vlada Milića v Podgorici veselili konca šolskega leta. Veseljačenje z baklami bi se lahko sprevrglo v tragedijo, saj je ogenj zajel streho osnovne šole.

Hiljaditi put da ponovimo- obrazovanje je nas najveći problem, uz sudstvo i kulturu, al ajd. No, molim vas izdignimo se iznad situacije, samo ekonomske teme i lepo vreme (što bi rekli u Dom zdravlja Podgorica). pic.twitter.com/VEaWoMMrKu — TijanaT (@TijanaT121) May 17, 2024

Kot poročajo črnogorski mediji, je zagorelo okoli desete ure dopoldne. Vsi učenci in zaposleni so bili pravočasno evakuirani. Petnajstim gasilskim ekipam, ki so posredovale, je gašenje oteževal močan veter. »Požar je prizadel del strehe in površino od 40 do 50 kvadratnih metrov. Gasilci so imeli težave pri približevanju in dostopu do tega dela objekta, vendar jim je uspelo,« je povedal vodja Službe za zaščito in reševanje Podgorica Zdravko Blečič in dodal, da je škoda, ki jo je povzročil požar, zelo visoka. Voda, s katero so gasili požar, je namreč uničila več učilnic.

»Bakljada« oziroma proslavljanje s prižiganjem bakel je bilo sicer dogovorjeno z vodstvom šole. »A se očitno nismo razumeli. Bakljada bi se morala odvijati zunaj,« je dejala ravnateljica šole Ivana Milić.