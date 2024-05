Atentat na slovaškega predsednika vlade so obsodili vsi slovaški in tuji politični predstavniki ter znane osebnosti iz sveta estrade. Napad je še dodatno razdvojil politične stranke na Slovaškem, saj so po atentatu vsi vidnejši predstavniki vladajoče koalicije kot krivce za incident navajali medije in opozicijo. Kot poroča Guardian, slovaške medije in novinarje v trenutnih okoliščinah skrbi, da bi se polarizacija po tem dogodku še povečala.

Preberite tudi: Zgodovina atentatov: motivi za uboje voditeljev večinoma politični, redko osebni

Širijo se dezinformacije

Slovaška vlada je danes znova pozvala medije, politike in javnost, naj ne širijo dezinformacij ali lažnih novic glede poskusa atentata na premierja. Medije so še pozvali, naj omejijo razprave na svojih spletnih straneh in omrežjih. Odhajajoča slovaška predsednica Zuzana Čaputova pa je za torek k sebi povabila predstavnike vseh strank, da bi skušali skupaj najti rešitev za zmanjšanje napetosti v državi.

Ostri napadi na opozicijo in medije

Oglasila se je tudi evropska poslanka Monika Benova, ki je v izjavi ostro napadla slovaško opozicijo in medije. V izjavi je državljane prosila, da se pomirijo in poskušajo skupaj premagati jezo, ki jo je na njih sprožil atentat na Fica. Dejala je še, da v Evropskem parlamentu ne bodo zahtevali resolucije proti slovaški opoziciji. »Njim in medijem ne bomo očitali sovražnosti, ki jo izvajajo vsak dan od poraza na parlamentarnih in kasneje predsedniških volitvah. Zdaj pa naj si izprašajo vest in se poglejte v ogledalo. Vseeno jim ne želim nič slabega. Naj živijo svoja življenja varno in končno najdejo mir in harmonijo v sebi in v svojih dejanjih,« je bila ostra v svoji izjavi.

Iz bolnišnice so medtem sporočili, da je njegovo stanje še vedno resno, a stabilno. Kolegij zdravnikov pa se bo v ponedeljek odločil, ali stanje premiera dovolj stabilno, da bi ga iz Banske Bistrice prestavili v okoli 200 kilometrov oddaljeno Bratislavo.