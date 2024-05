Na posnetku, ki se širi po družbenih omrežjih, je videti skupino dronov, ki eden za drugim letijo nad rafinerijo. Slišati je tudi glas osebe, najverjetneje avtorja posnetka, ki preklinja v ruščini:

»Kar ni jih konec! Vsaj 80 jih je! Vse to leti proti pristanišču, proti obali, proti terminalom. Potem eksplodirajo, dela protizračna obramba?«

Russia's Black Sea Fleet base in Novorossiysk, along with the oil terminal and Tuapse refinery, was attacked by drones. Well, well, better luck hiding them next time. pic.twitter.com/JP68bvliYA

Napad na največjo rafinerijo ob Črnem morju naj bi trajal slabe pol ure. Napadli so tudi pristanišče Novorosijsk in Sevastopol na Krimu. V napadih je po podatkih ruskega obrambnega ministrstva sodelovalo vsaj sto dronov.

Ukrajina letos intenzivno napada ruske rafinerije, ker želi na ta način zmanjšati proizvodnjo goriva.

Russian media report a drone attack on an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia. Local authorities confirmed a drone attack on an oil refinery, where "as a result of the fall, a flash occurred on the territory of the refinery." The result of the "flash" is seen on… pic.twitter.com/zObotP3JBv