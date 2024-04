Nepreslišano: Stanislav Rožman, dolgoletni predsednik uprave NEK

Mali modularni reaktorji, ki so hit zadnjih razprav o energetiki, bodo nesporno razširili jedrsko ponudbo na vse panoge in sfere življenja, ponudili bodo široko paleto možnosti razogljičenja, vendar šele takrat, ko bodo komercialno na voljo. Razvojnega denarja je dovolj, investitorji iščejo možnosti za pilotne projekte. Pot do komercializacije je še dolga. Predvsem so težave z umeščanjem v prostor, upravnimi postopki, težave so tudi še z dobavnimi verigami. Njihova obratovalna vrednost pa bo potrjena šele z večletnimi obratovalnimi izkušnjami. Želim jim srečno in uspešno pot, veliko obetajo za prihodnje razogljičenje tudi na mikroravni, zaradi uporabnosti povsod in za različne namene. Namestili jih bodo lahko ob industrijskih conah, v mestnih občinah tudi za potrebe ogrevanja, a to ne bo mogoče že jutri. Ne gre sicer za dilemo veliki ali mali reaktorji, lahko se dopolnjujejo.