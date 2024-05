Netanjahu je po navedbah svojega urada izraelski delegaciji naročil, naj vztraja pri pogojih, ki so potrebni za izpustitev talcev, kot tudi pri ključnih zahtevah za zagotovitev varnosti Izraela. Podrobnosti o teh pogojih in zahtevah niso podali.

Izraelski obrambni minister Galant je medtem izjavil, da je Izrael pripravljen poglobiti svojo vojaško operacijo v Rafi na skrajnem jugu Gaze, če pogajanja v Kairu ne bodo privedla do izpustitve talcev. Po njegovih besedah so sicer pripravljeni sprejeti kompromise, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas je potezo označil za za nevarno stopnjevanje in posvaril pred poslabšanjem že tako katastrofalnih humanitarnih razmer na območju. Zaskrbljenost zaradi napada na mesto, kamor se je pred sedemmesečno izraelsko ofenzivo v enklavi zateklo na stotine tisoče Palestincev, so med drugim izrazil Združeni narodi, več ministrstev članic EU, vključno s slovenskim, in Egipt. H končanju napadov na mesto je pozvala tudi Kitajska.

Palestinsko gibanje Hamas je danes izraelski napad na Rafo, kjer je vojska prevzela nadzor nad palestinsko stranjo mejnega prehoda z Egiptom, označilo za nevarno stopnjevanje in posvarilo pred poslabšanjem humanitarnih razmer na območju. Kljub temu naj bi delegacija Hamasa sodeč po izjavah odšla na pogovore v Kairo.

Delegacija Hamasa naj bi kljub izraelskemu napadu na Rafo v kratkem odpotovala v egiptovsko prestolnico na pogovore o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes povedal neimenovani visoki predstavnik gibanja. Pri tem je opozoril, da bo to morda zadnja priložnost za Izrael, da doseže izpustitev talcev.

Po navedbah izraelskih predstavnikov naj bi se pogovori v Kairu nadaljevali drevi, udeležila pa se jih bo tudi izraelska delegacija. Premier Benjamin Netanjahu je delegaciji naročil, naj odločno vztraja pri pogojih, potrebnih za izpustitev izraelskih talcev.

Hamas je sicer pred tem v svoji izjavi opozoril, da bo vojaški napad na Rafo, do katerega je prišlo neposredno po tem, ko je gibanje objavilo, da odobrava predlog o prekinitvi ognja v Gazi, poslabšal humanitarne razmere na območju Gaze in preprečil dotok prepotrebne nujne pomoči v to palestinsko enklavo.

Gibanje je tudi opozorilo, da so Palestinci v Gazi »podvrženi vojni iztrebljanja in sistematičnega stradanja« s strani Izraela, kar so poimenovali »nacistična okupacija«.

Hamas je sicer v luči napada na Rafo pozval ZDA in mednarodno skupnost, naj pritisnejo na Izrael, da ustavi stopnjevanje razmer, ki po njihovem ogroža življenja več sto tisoč razseljenih civilistov.

Izrael je ponoči izvedel napad na Rafo, kjer je prevzel nadzor nad palestinsko stranjo mejnega prehoda ob meji z Egiptom, edino vstopno točko, ki doslej ni bila pod izraelskim nadzorom in preko katere je v Gazo prihajala humanitarna pomoč.

Izraelsko vojaško operacijo v Rafi je danes obsodil tudi Egipt. Zunanje ministrstvo v Kairu je potezo označilo za nevarno stopnjevanje, ki ogroža življenja več kot milijona Palestincev, ki so pretežno odvisni od tega prehoda. Rafa je bil »varen prehod« za bolne in ranjene in za vstop humanitarne pomoči v enklavo, so dodali.

Izrael so pozvali k najvišji stopnji zadržanosti in izogibanju skrajnih potez, ki vodijo na rob vojne in bi ogrozile prizadevanja za dosego trajnega premirja v Gazi. Tako kot Hamas je tudi Egipt pozval vse vplivne mednarodne strani, naj posredujejo in izvedejo pritisk za umiritev razmer.

Kitajska pa je pozvala Izrael h končanju napadov na Rafo. Kot je v Pekingu dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Lin Jian, Kitajska odločno poziva Izrael, naj upošteva zahteve mednarodne skupnosti, ustavi napade na Rafo in stori vse, da bi se izognili resnejši humanitarni katastrofi v Gazi.

K takojšnjemu umiku Izraela s palestinske strani mejneg prehoda Rafa je danes pozvala tudi Turčija.