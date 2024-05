V torek zjutraj je izraelska vojska vdrla v Rafo, ki je po trditvah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zadnje pomembno oporišče Hamasa, kjer se skrivajo »še zadnji Hamasovi bataljoni«. Neposredni povod je bila v nedeljo Hamasova raketa iz Rafe, ki je ubila štiri izraelske vojake.

Sicer je imela Rafa pred to vojno 200.000 prebivalcev, od lani jeseni pa se je vanjo zateklo okoli 1,4 milijona palestinskih beguncev iz drugih delov enklave. Izraelski napadi, ki so po 7. oktobru v Gazi zahtevali že 34.800 smrtnih žrtev, pa v zadnjih mesecih Rafe niso zaobšli. V ponedeljek, pred začetkom ofenzive, ki se zaenkrat osredotoča na južni del mesta, je Izrael pozval 100.000 civilistov s tega dela Rafe, naj se umaknejo na sever na »varna območja«, ki jih dejansko v Gazi ni več.

Hitro zadušeno veselje prebivalcev Gaze

Izraelska ofenziva se je začela že v ponedeljek zvečer s silovitimi letalskimi in raketnimi napadi na Rafo. Nekaj ur pred tem je Hamas sprejel predlog Egipta in Katarja o premirju, tako da so Palestinci nekaj ur upali, da se strašna vojna končuje. Izrael je potem ta predlog, ki je imel podporo ZDA, zavrnil, a se še vedno hoče pogajati o premirju. Zato so v torek v Kairo poslali delegacijo, zaenkrat le nižje ravni. Nekateri komentatorji menijo, da je izraelska ofenziva v Rafi že del pogajanj in naj bi bila ne ravno diplomatski pritisk na Hamas. Nekateri drugi pa so prepričani o nasprotnem: z ofenzivo hoče Netanjahu onemogočiti pogajanja.

Britanski BBC poroča, da je v predlogu Egipta in Katarja za Izrael nesprejemljivo, da naj bi bila prekinitev spopadov trajna (Netanjahu hoče nadaljevati vojno do popolnega uničenja Hamasa). Prav tako se v Izraelu ne strinjajo, da bi lahko Hamas namesto živih talcev, ki jih morda ni več veliko, izročil njihova trupla. Izrael noče tudi dopustiti, da bi Hamas sam določal, kateri palestinski jetniki naj bi bili izpuščeni.

Netanjahu v primežu dveh taborov

Izraelska vojska trdi, da je operacija v Rafi omejena in da njen cilj ni osvojitev vse Rafe. Izraelski specialci naj bi v Rafi že našli več podzemnih predorov. Že v torek zjutraj pa je izraelska vojska zavzela izjemno pomemben mejni prehod Rafa, ki s Saladinovo cesto edini povezuje Gazo in Egipt. Od tod prihaja večina humanitarne pomoči. Izraelci so zdaj poleg tega prehoda zaprli tudi Kerem Šalom, mejni prehod med južno Gazo in Izraelom. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval Izrael, naj takoj odpre oba mejna prehoda. V Gazi že tako vsega primanjkuje. Sicer na severu enklave Izraelci dovolijo vstop posameznim tovornjakom skozi mejni prehod Erez.

Menda je Netanjahu začel ofenzivo zaradi pritiska dveh skrajno desnih ministrov, od katerih je odvisen obstoj njegove vlade. Družine talcev in njihovi podporniki, pa tudi ZDA zahtevajo premirje, ki mu ministra ostro nasprotujeta. Tako se zdi, da se mora Netanjahu odločiti med preživetjem svoje vlade in podporo ZDA Izraelu.