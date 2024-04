Kot je pojasnil mentor projekta Jurij Sadar s fakultete za arhitekturo, je bil povod priprave prostorske preveritve selitev fakultete za strojništvo, fakultete za farmacijo in pa likovne akademije. Prav tako so se osredotočili na več povezav med fakultetami in akademijami. Hkrati pa so si še prizadevali za vzpostavitev štirih kampusov, in sicer Bežigrad, Vodmat - Kodeljevo, Center in Brdo.

Projektna naloga predvideva razširitev filozofske fakultete na večjo stavbo strojne fakultete, razširitev naravoslovnotehniške fakultete na večji del farmacije in delno razširitev akademije za gledališče, radio, film in televizijo, je pojasnil Sadar. V središče kampusa so medtem umestili centralno tehnično knjižnico in vse knjižnice tega kampusa, ki pa so povezane s centralno humanistično knjižnico filozofske fakultete. Sadar je poudaril, da je skupni javni prostor, ki si ga univerza deli z mestom, hkrati problem in tudi velika priložnost za razvoj skupne strategije. Izpostavil je še potrebe po umiritvi prometa na Aškerčevi in Zoisovi cesti, vzpostavitvi osi rimski zid–Trg republike in boljši uporabi zelene površine v Foersterjevem vrtu.