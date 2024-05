Ukrajinska zračna obramba je ponoči uničila 13 brezpilotnih letal, s katerimi so ruske enote napadle cilje v regijah Harkov in Dnipropetrovsk, je sporočil poveljnik ukrajinskih zračnih sil Mikola Oleščuk. Iranska brezpilotna letala, ki jih uporablja ruska vojska, so vzletela iz regije Belgorod, tik ob meji z Ukrajino, je dodal.

V mestu Harkov je po napadih dveh brezpilotnih letal izbruhnilo več požarov, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Gašenje se je nadaljevalo tudi zjutraj. Po prvih podatkih so bile v napadu poškodovane štiri osebe, med njimi tudi otrok.

Harkov je v ruski agresiji na Ukrajino eno od najbolj prizadetih mest. Ruske sile so mesto neuspešno poskušale zavzeti v začetku agresije, ko so ga več mesecev praktično vsak dan napadale z raketami in brezpilotnimi letali. Po mnenju več vojaških strokovnjakov pa Moskva načrtuje še en poskus zavzetja mesta, poroča dpa.