V Atenah so danes namerili 26 stopinj Celzija, na otoku blizu Aten pa so namerili 31 stopinj. Javna televizija ERT je vremenske razmere označila za majske. Pričakovati je, da se bodo temperature v prihodnjih dneh povzpele do 31 stopinj Celzija.

Pulmolog Stamatula Cikrikas je v pogovoru za ERT pozval vse astmatike in druge ranljive skupine, naj ostanejo doma in se izognejo stiku s saharskim peskom ter da naj nosijo maske in sončna očala.

Zdravstvene organizacije v državi so opozorile, da bi se lahko saharski pesek mešal z bakterijami, glivam in cvetnim prahom, kar bi lahko še dodatno ogrozilo javno zdravje.