Za 25-letnika s Klanca pri Komendi je bila to že 15. etapna zmaga na tritedenskih pentljah, prva na Giru. S tem je postal tretji Slovenec po Primožu Rogliču in Mateju Mohoriču z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih pentljah. V karieri ima skupno ob svojem imenu zdaj že 71 zmag.

Pogačar je želel rožnato majico že v soboto, a je v sprinterskem zaključku naletel na dva premočna tekmeca. Dan kasneje je uresničil svojo namero in ob svetišču Oropa nad Biello prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Slovenski as je imel težave pred zadnjim vzponom, saj mu je počila sprednja zračnica, pred menjavo kolesa pa je tudi padel pri nizki hitrosti. Izgubil je dobrih 30 sekund in z dvema pomočnikoma potreboval nekaj časa, da je prišel v ospredje preostanka glavnine.

Takoj ko je Pogačar prišel v ospredje, je njegova ekipa začela narekovati močan ritem pred najbolj zahtevnim delom klanca v zadnjih sedmih kilometrih. Ko je odpadel zadnji Pogačarjev pomočnik, Poljak Rafal Majka, je 4,5 km pred koncem Slovenec napadel.

Na ciljnem klancu se je za razliko od sobotnega krajšega zadnjega klanca San Vito (1,45 km/9,8 %) po vsega nekaj 100 m otresel najbližjih tekmecev. Ciljno črto je prečkal 27 sekund pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) in Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

»To je bil moj cilj, vse odkar sem slavil etapo na Touru. Manjkala mi je le še etapna zmaga na Giru. Slaviti na vseh treh je v tem športu velik dosežek, saj se s tem ne more pohvaliti veliko kolesarjev,« je v prvem odzivu za organizatorje Gira dejal Pogačar, zdaj 108. kolesar s trojčkom etapnih zmag na tritedenskih pentljah.

Tudi po predrti gumi je ostal miren: »Nisem se ustrašil, bil sem miren. V mestu sem zadel luknjo v cesti in predrl gumo, zlomil sem tudi kolo. Vladalo je nekaj zmede, saj sem želel menjati kolo pred ovinkom, ne za njim, potem pa sem celo padel. Nič hudega ni bilo. Počutil sem se odlično, ekipa je bila odlična, me pripeljala na čelo ter narekovala močan ritem. Vse je bilo popolno.«

»Želel sem napasti nekje med 4,5 in 3,5 km pred ciljem, ampak klanca nisem poznal, tudi fantje ne. Tukaj smo bili prvič in potem je težko najti pravi trenutek tako z narekovanjem ritma kot napadom. Opravili smo dobro delo. Majka je bil zelo močan in mi omogočil ta napad,« je še o trenutku napada dejal slovenski as.

V skupnem seštevku ima zdaj Pogačar 45 sekund naskoka pred Thomasom in Martinezom. Rožnato majico je tako predal sobotni zmagovalec Ekvadorec Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), ki ni mogel držati ritma na zadnjem vzponu.

Ostali Slovenci Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), Domen Novak (UAE Team Emirates) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) niso posegli po visokih mestih.

V ponedeljek bo na sporedu prva nekoliko lažja etapa, ki bo bržčas pripadla sprinterjem. Začela se bo v Novari in končala po 166 km v Fossanu. Kolesarje vseeno slabih pet kilometrov pred koncem čaka 1,5 km dolg odsek navkreber s povprečnim naklonom 5,3 %.