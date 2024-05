V Zavodu Reševalni pas so med dopoldansko intervencijo zaradi prevrnjene cisterne opozarjali voznike, naj upoštevajo napotke pristojnih ter naj – kot je nujno vedno v takih primerih – ustvarijo reševalni pas. »Prve intervencijske enote sicer poročajo, da večjih težav z dostopom do kraja trčenja niso imele, žal pa to ne velja za vse naslednje,« so sporočili. Avtocesto so takoj zaprli, promet je obstal, potem pa se je začelo, tako pišejo v Zavodu, z neumnim, nevarnim in neprimernim početjem posameznikov, ujetih v zastoju.

Med reševanjem in sanacijo so ljudje izkoriščali in blokirali reševalni pas, se sprehajali po avtocesti, se zabavali, sprehajali otroke, telefonirali, se približevalu kraju nesreče, kjer je obstajala nevarnost požara oziroma eksplozije … »Sramotno, nevarno, prepovedano,« so komentirali početje posameznikov sredi avtoceste.

Objavili so posnetek »zabave« v zastoju, ko so glasbeniki v roke celo vzeli harmoniko in se »poveselili«. V Zavodu so še enkrat poudarili, da je tako početje izjemno nevarno, saj po reševalnem pasu vozijo intervencijska vozila na nujni poti in sicer nekomu na pomoč. »Zabava na avtocesti pa je absurdna in nesprejemljiva,« so še ocenili.