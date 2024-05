Konservativni odvetnik Mulino je glede na zadnje javnomnenjske ankete v veliki prednosti pred ostalimi sedmimi kandidati in uživa približno 37-odstotno podporo volivcev. 64-letni Mulino, nekdanji zunanji in pravosodni minister, je bil predlagan kot nadomestni kandidat za desničarskega populista Martinellija, potem ko je bil ta izključen iz tekme zaradi obsodbe na več kot deset let zapora.

V predvolilni kampanji je Mulino obljubil blaginjo v državi, ki se spopada z gospodarskimi težavami in korupcijo. Prav tako želi ustaviti nezakonite migracije proti ZDA skozi džunglo Darien na jugu te srednjeameriške države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med ostalimi sedmimi predsedniškimi kandidati so se le trije približali 15-odstotni podpori. Mulinu tako sledijo socialdemokratski nekdanji predsednik Martin Torrijos in dva desnosredinska politika, in sicer nekdanji minister za Panamski prekop Romulo Roux in nekdanji konzul v ZDA Ricardo Lombana.

Mulino je sicer moral v petek počakati na sodbo vrhovnega sodišča, ki je v zadnjem trenutku potrdilo njegovo kandidaturo. Volivci bodo o zmagovalcu, ki bo 1. julija nastopil funkcijo predsednika države in vlade, odločali z navadno večino v enem krogu glasovanja. Ob predsedniških potekajo tudi volitve za 71 poslanskih sedežev narodne skupščine in sestavo skoraj 800 krajevnih uradov.