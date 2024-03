Ukrajinska zračna obramba je danes na omrežju Telegram sporočila, da je sestrelila devet od 12 brezpilotnih letal tipa šahed, s katerimi je Rusija ponoči napadla več območij v državi, tudi regijo Doneck. Alarmi so se med drugim oglasili tudi v regijah Odesa, Herson in Dnipropetrovsk, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva je bilo v petek v ruskih zračnih napadih ranjenih šest ljudi, od tega pet v Odesi na jugu države, ko so ostanki sestreljenih raket padli na ulice in poslopja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek zvečer znova pozval mednarodno skupnost k pomoči Kijevu pri protizračni obrambi in opozoril na okrepitev ruskih napadov na ukrajinski energetski sektor v zadnjih tednih.

Ukrajinski dobavitelj energije DTEK je v petek sporočil, da so v ruskih napadih veliko škodo utrpele tri termoelektrarne, vendar so škodo že odpravili. Ni pa navedel njihove lokacije.

Nacionalni operater Ukrenergo je medtem sporočil, da je bil zaradi pomanjkanja električne energije po množičnem ruskem napadu prisiljen do večera izvesti izredne prekinitve dobave električne energije v regijah Dnipropetrovsk, Zaporožje in Kirovograd. V mestih Harkov in Krivoj Rog medtem že veljajo omejitve zaradi prejšnjih bombnih napadov.

Ukrajinsko ministrstvo za energijo je nato v petek zvečer sporočilo, da so dobavo elektrike prekinili v skupno sedmih regijah, Ukrajince pa prosilo za razumevanje.