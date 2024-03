Glavna junaka v ekipi Dallasa sta bila Kyrie Irving s 30 točkami, 14 jih je dosegel v zadnji četrtini, ter še vedno poškodovani Dončič, ki mu je skok zmanjkal za 76. trojni dvojček v karieri. Dosegel je 26 točk, 12 podaj in tekmecem ukradel dve žogi.

Pri Sacramentu je izstopala trojica košarkarjev. Fox De'Aaron je dosegel 23 točk, Harrison Barnes 20, Domantas Sabonis pa trojni dvojček - 13 točk, 12 skokov in 10 podaj.

Zmaga je bil trdo prigarana in povsem drugačna kot povsem drugačna kot v torek (132:96). Gostitelji so vodili tudi 15 točk (51:36), ob vstopu v zadnji del za devet. Šele šest minut pred koncem je Dallas po zadetih prostih metih Irvinga sploh prvič na tekmi povedel. V napeti končnici so Teksačani nato dokazali, da so velika ekipa in v odločilnih trenutkih tudi s kančkom športne sreče zmogli dokončni preobrat.

Dallas po novi zmagi morda najbolj skrbi poškodba Dončića. "Videl sem, da je krvavel na kolenu, nisem pa videl, da je šepal. Po tekmi je izgledal dobro, v garderobi je bil izjemno zadovoljen po zmagi," je o Dončiću dejal trener Jason Kidd. "Krvavel sem na levem kolenu, dvakrat sem padel na desnega. Bolelo me je, a bo vse v redu," pa je po tekmi soigralce in navijače pomiril 25-letni Ljubljančan.

»Vidi se, da sva oba zadovoljna in se znajdeva na parketu, imava pa tudi odlične soigralce. Danes smo z izjema Kyrieja igrali slabo, pa smo vseeno zmagali. Pokazali smo, kako si zaupamo. Ta ekipa je res nekaj posebnega,« je po zmagi še povedal Dončić. »Še enkrat več smo dokazali, da je ta ekipa močno povezana in kako si zaupa na igrišču. Tudi ko met ne gre, najdemo način za zmago. Danes se je pravo zaupanje v ekipi pokazalo v končnici, ko je imel žogo v rokah Exum, ki je nato zadel tisto odločilno trojko. To ni bila lepa zmaga, a je bila velika proti izjemno talentirani ekipi,« pa je tekmo ocenil Kidd.

Naslednja tekma v seriji gostovanj Dallas čaka v nedeljo na teksaškem derbiju v Houstonu, ki je ponoči na plečih Jalena Greena (34 točk, 9 skokov) tesno s 101:100 ugnal Utah.

Osebnost večera pa bi lahko postal Jalen Brunson. Ta je na tekmi med New York Knicks in San Antonio Spurs dosegel kar 61 točk, velik del slavja pa mu je odnesla zmaga ekipe iz Teksasa po podaljšku s 130:126. Na drugi strani je rekord kariere s 40 točkami dosegel Victor Wembanyama. Ta je zbral tudi 20 skokov, zadel pa tudi prosta meta ob koncu rednega dela, s katerima je ekipi poslal v podaljšek.

Veliki derbi večera je pripadel Minnesoti, ki je s 111:98 ugnala Denver in ga zrinila z vrha na zahodu. Ekipi iz Kolorada ni pomagalo niti 32 točk in deset skokov srbskega zvezdnika Nikole Jokića. Pri Minnesoti je bil s 25 koši najbolj učinkovit Anthony Edwards, dve manj je dosegel Mike Conley.

Za rekord franšize pa so poskrbeli košarkarji Miami Heat. To so kar s 142:82 nadigrali Portland Trail Blazers ter z zmago s kar 60 točkami poskrbeli za rekord vročice. Izstopal je Thomas Bryant s 26 točkami, kar štirje košarkarji ekipe Floride pa so presegli mejo 20 doseženih košev.