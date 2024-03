Velikonočni prazniki so ob lepem vremenu prvi pomemben pokazatelj uspešnosti poletne turistične sezone. Lani je bila ta z dobrimi 16 milijoni prenočitev za slovenski turizem najuspešnejša doslej, glede na veliko povpraševanje po turističnih namestitvah v teh dneh pa se marsikje z rekordnimi številkami spogledujejo tudi letos.

V Piranu, Izoli in Kopru bo zasedenih več kot 80 odstotkov turističnih zmogljivosti, v Ankaranu še 10 odstotkov več. Še boljše zasedenosti v primerjavi z lanskimi prazniki se nadejajo v termah, kjer bodo prevladovali gostje iz Slovenije, Italije in Avstrije. Na Bledu, kjer so do danes zabeležili 70 odstotkov hotelskih rezervacij, ob lepem vremenu pričakujejo številne nenapovedane prihode gostov, teh pa se v veliki meri nadejajo tudi v Kranju. Letošnja januar in februar sta bila tam namreč še uspešnejša kot lani, ko je bilo turistično leto rekordno.

Zadovoljni so tudi v Kranjski Gori. V verigi hotelov Hit Alpinea je bila danes zasedenost od 80- do 90-odstotna, ponekod so celo prodajali zadnje sobe. Na svežem gorskem zraku bodo med gosti tradicionalno prevladovali aktivni turisti in družine iz Italije in Nemčije, precej bo tudi domačih gostov. Veliko se jih bo tja vrnilo zgolj nekaj dni po planiškem spektaklu, ki sicer velja za najmnožičneje obiskan praznik kranjskogorske občine.

V Ljubljani je tokrat obisk turistov večji kot lani, zasedenost ljubljanskih hotelov pa bo približno enaka kot lani. Ocenjujejo, da bodo hoteli v prestolnici v povprečju zasedeni 70- do 80-odstotno, predvsem na račun novih, lani in letos odprtih hotelov (Grand Plaza hotel, Hotel As). Ta teden je bilo po podatkih Turizma Ljubljana zasedenih 67,7 odstotka postelj, prejšnji teden pa še za odstotno točko več.