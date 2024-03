O napravi, ki sliši na ime Presto, se je šušljalo že nekaj časa, sedaj pa je francoski portal iGeneration objavil prve neuradne fotografije, ki so pricurljale v javnost. Videz naprave ni zanimiv. Bolj pomembno je, kako omogoča, da Apple izklopljene in nenastavljene telefone z njeno pomočjo na daljavo in brez kakršnega koli stika vklopi, poveže na splet, s spleta prenese točno določeno datoteko in jo naloži na telefon, ki se nato zopet izklopi.

Bloombergov Mark Gurman, ki velja za guruja predčasnih točnih informacij o applovskih rečeh, trdi, da se presto s telefoni v škatli poveže s pomočjo sistema za brezžično polnjenje magsafe in drugih brezžičnih tehnologij. Portal iGeneration trdi, da je poleg magsafa v igri še brezžična povezava prek standarda NFC, ki ga med drugim uporabljamo za brezstična plačila s telefoni na POS-terminalih. Ker čip, ki omogoča delovanje sistema NFC, lahko deluje, ko je telefon izklopljen oziroma ima malo energije v bateriji, naj bi sistem deloval nekako takole: naprava prek NFC pošlje telefonu, ki je nanjo predhodno pripravljen, navodilo za vklop in omogočenje brezžične povezave. Ko telefon to stori, dobi tudi podatek, katero brezžično omrežje naj izbere in katero geslo naj vpiše. Telefon pri tem verjetno deluje v nekem posebnem načinu, ki ne zahteva prijave uporabniškega računa in vseh drugih malenkosti, ki jih moramo izpolniti ob prvem zagonu telefona. Ko je povezan s spletom, prenese najnovejšo posodobitev in jo naloži na telefon, preden se ponovno izklopi. Magsafe ob tem domnevno skrbi za to, da so baterije ves čas dovolj polne in da lahko tak način posodabljanja počnejo v nedogled.

Ko kupec mesec, pol leta ali leto po uradnem izidu iphona kupi napravo, bo po zaslugi presta imel v roki originalno zapakiran mobilnik, ki pa bo imel naloženo povsem svežo različico operacijskega sistema. Upamo le, da se takšno orodje ne bo zlorabljalo tudi za skrivno brezstično nameščanje kakšnih zlonamernih kod na naprave. Ob kakšnem varnostnem pregledu v bolj policijskih državah.