Izjemno pestrih sedem dni je za nami. Pred točno tednom dni je Peter Prevc spet zmagal, na žalost na smučeh zadnjič, na srečo pa doma v Planici. Doajen slovenskega športnega novinarstva, naš Jože Okorn, je imel to čast, da je bil v nedeljo med peščico povabljenih na Petrov gala večer.

Še eno prelepo zgodbo je spisala Planica: po 32 letih sta se spet srečala legendarni Noriaki Kasai in Gašper Debeljak. Razšla sta se s posebno obljubo.

Poročilo našega dopisnika Braneta Kastelica iz Londona se glasi: kralju gre dobro, Kate pa niti ne. Zaradi bolezni in vseh z valižansko princeso povezanih zapletov so Britanci dobili novo skovanko: Katespiracy.

Najbolj brano pismo bralcev ta teden nam je napisal Anton Jurjec. V njem pa si je privoščil nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa in mu napovedal bruseljsko kariero: Hojs je odpovedal.

Vsebinsko je s tem pismom povezana tudi uspešnica tega tedna, ki so jo spisali v cenjeni redakciji n. n.: eden od številnih članov je opazil, da so udeleženci četrtkovega shoda SDS posredno financirali ljudi iz kroga Milana Kučana. Hote ali nehote?

Zdrahe v kulturi: Gabriela Babnik Ouattara je izdala roman z naslovom Za angele, da jim ne bo dolgčas. Ker naj bi bili deli romana plagiat, je založba Litera objavila uradno opravičilo, s katerim pa se Babnikova ne strinja.

Rudolf Kovačič - Rudi že skoraj 40 let prodaja časopise v Ljubljani. Zadnjih 30 let pa je nezgrešljivi del ponudbe ljubljanske tržnice. Zaradi starosti časopise prodaja samo dva dni in pol na teden. Če ste jo izpustili, priporočamo, da preberete reportažo o njem: Zadnji ljubljanski prodajalec časopisov.

In še nenavadna življenjska zgodba: Pri 57 letih je priznani britanski genetik sir Paul Nurse ugotovil, da so bili ljudje, ki jih je imel za svoje starše, njegovi stari starši. Pri 75 je izvedel še, kdo je njegov oče.