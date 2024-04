#video Dallas z Dončićem premagal LA Clippers

Košarkarji Dallas Mavericks so na tretji tekmi uvodnega kroga končnice v severnoameriški ligi NBA premagali Los Angeles Clippers s 101:90 in povedli v zmagah z 2:1. Slovenski as Luka Dončić je bil prvi strelec tekme z 22 točkami, prispeval je še 10 skokov in devet podaj, zmago pa si je Dallas zagotovil tudi s trdo obrambo.