Posebna policijska enota kroti agresivne opice na Tajskem

Lop Buri na Tajskem je znan kot mesto opic, saj tam živi na tisoče makakov, ki postajajo vse agresivnejši do ljudi. Tamkajšnje oblasti so sklenile, da jih bodo obrzdale in v ta namen ustanovile posebno policijsko enoto, poročajo tajski mediji.