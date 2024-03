»Spomladanski nabor bo potekal od 1. aprila dalje,« je danes po poročanju AFP napovedal kontraadmiral Vladimir Cimljanski, ki je v generalštabu ruskih sil pristojen za naborništvo. »Naborniki ne bodo poslani na mesta razporeditve v ljudskih republikah Doneck in Lugansk ter v regijah Herson in Zaporožje, niti ne bodo opravljali nalog v okviru posebne vojaške operacije,« je dodal.

Kljub temu se številni Rusi bojijo, da jih bodo v okviru obveznega služenja vojaškega roka poslali na fronto, medtem ko krožijo govorice o novem valu mobilizacije, s katerim bi ruske oborožene sile nadomestile svoje izgube in okrepile rezerve.

Med lanskim spomladanskim naborom so vpoklicali približno 147.000 nabornikov. Vpoklicani so lahko vsi Rusi v starosti med 18 in 30 let, potem ko so v parlamentu lani potrdili dvig zgornje starostne meje za vpoklic s 27 na 30 let. Obvezno služenje vojaškega roka traja 12 mesecev.

Ko naborniki končajo služenje, postanejo del ruskih vojaških rezerv in jih lahko v prihodnosti v primeru novega vala mobilizacije vpokličejo in pošljejo na fronto v Ukrajino. Ob tem se številni naborniki v času služenja soočajo s pritiskom, naj podpišejo pogodbo z vojsko o prostovoljnem odhodu na fronto.

Ruski predsednik Vladimir Putin je lani podpisal odlok, ki predvideva povečanje števila pripadnikov ruskih sil za 15 odstotkov. V skladu z njim naj bi ruska vojska odslej štela 2,2 milijona pripadnikov, od tega 1,32 milijona vojakov. Razlog naj bi bile povečane grožnje, povezane z vojno v Ukrajini in širitvijo Nata.

Putin je sicer decembra lani dejal tudi, da ni potrebe po novem valu mobilizacije, vendar je nove skrbi med prebivalci Rusije med drugim povzročil nedavni teroristični napad na koncertno dvorano v prestolnici, v katerem je bilo ubitih 143 ljudi.