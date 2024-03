Po 27 urah so iskanje na območju Banjskega polja in okolice ustavili ter začeli preiskovati območje okoli družinske hiše. Včeraj so z bagri čistili teren, ponoči pa sta v Banjsko polje prišli posebni ekipi za reševanje izpod ruševin iz Beograda in Novega sada, so danes sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Ekipi, v katerih je 18 reševalcev s petimi terenskimi vozili in reševalnim psom, sta območje začeli podrobno preiskovati v zgodnjih jutranjih urah. Ker je hiša obkrožena z deponijo, z območja po poročanju srbskega Telegrafa nesprestano odvažajo smeti. Policija je potrdila, da so mater spet privedli na zaslišanje v Bor, vendar naj ne bi bila med osumljenimi.

V občini Hadžići blizu Sarajeva so zaradi lažnih trditev, da vedo, kje je deklica, pridržali tri ljudi. Na družbenem omrežju TikTok so zahtevali 10.000 evrov za razkritje lokacije, kjer je deklica, ter trdili, da je zaprta v kleti.

Iskanje Danke se je začelo že v torek, po veliki iskalni akciji na območju Banjskega polja pa je policija v sredo sporočila, da bodo iskanje nadaljevali operativno.