»Dve osebi sta umrli po padcu v morje v krajih Muros del Nalon in Cudillero,« so v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili gasilci in reševalci v španski provinci Asturija na severozahodu države.

Iz vode so potegnili truplo moškega, potem ko so prejeli obvestilo, da je ena oseba padla v morje blizu kraja Muros del Nalon. Le nekaj minut prej pa so jih obvestili tudi, da je blizu pristanišča v Cudilleru v morje padla ženska, ki je ob padcu udarila v skale. Kljub oživljanju je niso mogli rešiti.

Še dve osebi sta umrli v Kataloniji, potem ko je 32-letni Nemec skušal rešiti 16-letnega maroškega najstnika, ki je padel v morje v bližini kraja Tarragona južno od Barcelone, vendar sta zaradi premočnih tokov oba utonila.

Španska meteorološka agencija AEMET je v četrtek izdala oranžno opozorilo zaradi močnega vetra in valov, visokih do sedem metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo, da se bodo izredne vremenske razmere zaradi neurja Nelson, ki se trenutno nahaja nad južnim delom Velike Britanije, nadaljevale tudi v naslednjih dneh.

Nelson tako danes povzroča težave predvsem Britancem, ki so se ob velikonočnem podaljšanem koncu tedna namenili čez Rokavski preliv v Francijo. V pristanišču Dover so potniki na trajekte čakali do tri ure, saj so številne odpovedali zaradi močnega vetra. Dolge vrste se vijejo tudi na nekaterih letališčih.