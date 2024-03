Evropsko prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu v Tacnu na obrobju Ljubljane bo eden največjih letošnjih športnih dogodkov v Sloveniji. Organizacija prvenstva, ki bo od 15. do 19. maja, je še poseben izziv zaradi poplav avgusta lani, ki so povsem uničile progo in objekte ob njej. »Rekonstrukcija kajakaškega poligona poteka dobro. Danes smo precej bolj optimistični, kot smo bili pred mesecem dni. Malo nam jo je zagodla narasla Sava, zato se je program del zamaknil za štiri dni. Hvala županu, ki je dosegel dogovor z izvajalcem gradbenih del, da je pohitel. Tacen ima povsem drugačno podobo, kot je bila pred mesecem, ko je bilo še vse porušeno in je bilo veliko lukenj. Trenutno potekajo dela na mostu čez progo in naj bi bil zgrajen do 20. aprila. Obenem postavljamo napeljavo. Vseskozi prihaja do zapletov, a jih rešujemo. Največ težav je z nadomeščanjem opreme, ki je bila vsa uničena, potem ko smo jo leta postopoma dopolnjevali. Za tekmovanje bomo uporabili začasne objekte. Naša velika želja je, da bi do leta 2031 povsem prenovili progo in postavili povsem nov center,« je pojasnil vodja programa prireditev pri KZS Jakob Marušič in zatrdil, da sta pripravljeni dve tretjini proge.

Odprtje tekmovanja bo na Ljubljanici

Prireditelji morajo zagotoviti možnost treninga tudi tujim reprezentancam, ki so že zelo nestrpne, kdaj bodo lahko prišle v Tacen. Proga naj bi bila nared za treninge prihodnji teden, saj so postavili nove nosilne stebre za vratca. Prihod so že napovedali Angleži in Italijani, ki bodo imeli na preizkušnji za evropski pokal 20. aprila eno izmed svojih izbirnih tekem za uvrstitev v reprezentanco. Slovenci so po vrnitvi z zimskih priprav v toplih krajih v Tacnu vadili na zelo improvizirani progi, kjer so bili količki še plastični. Teden dni so že bili na pripravah na olimpijski progi v Parizu, kamor se znova odpravljajo v prihodnjih dneh. »Čeprav nam zaradi lanskih poplav primanjkuje denarja in še ne vemo, koliko ga bomo iz državne blagajne prejeli letos, program priprav ni okrnjen,« je poudaril direktor KZS Andrej Jelenc. Evropsko prvenstvo bo imelo dodatno težo, saj bo prvo veliko tekmovanje v olimpijskem letu 2024 in bodo nekatere države še izbirale tekmovalce za igre v Parizu. To velja tudi za slovensko reprezentanco, saj bo tekmovanje ena izmed kvalifikacijskih tekem v kanuju, kjer se za eno mesto borita Benjamin Savšek in Luka Božič, ki sta na svetovni lestvici na prvem in drugem mestu.

Za KZS se bo prvenstvo začelo že v soboto, 11. maja, ko bo proga odprta za uradne treninge. V ponedeljek, 13. maja, bo zvečer tradicionalni paralelni slalom na Ljubljanici pri Čevljarskem mostu v središču Ljubljane. Odprtje prvenstva v sredo, 15. maja, bo spektakularno, saj ga bodo izvedli na Ljubljanici pred Tromostovjem. Program bo v celoti potekal na vodi, vanj pa bodo vključili mlade kajakaše iz slovenskih klubov. »Mogoče bomo imeli celo neke vrste uverturo za odprtje olimpijskih iger v Parizu, ki bo na Seni. Naša bo bolj miniaturna, a bo zanimiva,« je o bogatem spremljevalnem programu povedal Andrej Jelenc. Tekmovalni del se bo začel v četrtek, 16. maja, in bo trajal do nedelje, 19. maja.

Maskota prvenstva bo potočni rak

Tekmovanje bo velik izziv tudi za občino Ljubljana, ki ne sodeluje le finančno, ampak tudi s storitvami, ki jih izvajajo podjetja mestne občine. Obenem bo prvenstvo imelo tudi pomemben trajnostni vidik, saj bo slogan prireditve Spoštujmo vodo. »Vodo je treba razumeti, jo spoštovati in se ji prilagajati. Če bomo to izpolnili, bomo vsi zmagovalci. Naredili smo načrt s 50 ukrepi, kar je zaveza, da bo dogodek čim bolj trajnosten. Sodelujemo z eko šolami in učenci bodo izbrali ime za maskoto prvenstva. To bo potočni rak, ki je bil maskota že na svetovnem prvenstvu leta 2010 in je simbol za čisto vodo,« je povedal Gašper Pavli iz agencije Šport Media Focus, ki je partner KZS pri organizaciji tekmovanja.

