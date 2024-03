Kako se izviti iz primeža pregovorne skromnosti Slovencev? Morda tako, da se pohvalimo. Na marsikaj smo namreč lahko ponosni. Zahvaljujoč Dnevnikovemu projektu Zlata nit imamo denimo prvi na svetu raziskavo, ki je že leta 2007 v središče raziskovanja postavila odnose in njihovo merjenje. Da gre za pionirsko delo, dokazujejo tudi številke: doslej je sodelovalo 453 podjetij, ugotovitve pa slonijo na 115.699 izpolnjenih vprašalnikih. Zlata nit kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi raziskuje celostno – tako kvantitativno kot kvalitativno. Poleg vprašalnika za zaposlene vpogled v organizacijski razvoj ponuja raziskava sodobnega voditeljstva.

Komisija je kot zgled in navdih letos prepoznala tri podjetja, vsako v svoji kategoriji – v skupini velikih podjetij je to Sportradar, v skupini srednje velikih podjetij Agilcon in v skupini malih podjetij Intera. Z zlato prakso sta bila nagrajena Be-terna in Lek.

Predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan je strnil, da »so zlatonitniki podjetja, kjer inšpektorat za delo ostane brez dela«. Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je dodal, da se civilizacija začne s sodelovanjem. Od tod izhaja moč človeštva. Najpomembnejše je, s katero ekipo se podamo na pot. Ali kot se glasi zlata modrost Zlate niti: Dobri odnosi, zdrava rast.

Sportradar, najboljši med velikimi podjetji

Metafora za rastoči Sportradar, kjer so število zaposlenih v petih letih več kot podvojili, je snop malih, agilnih gliserjev, ki se lahko hitro odzivajo na spremembe na morju. Rast in izkušnjo zaposlenega skrbno upravljajo. HR-oddelek so preimenovali v »people« oddelek; usmerili so se v debirokratizacijo, v koncepte kariernega razvoja vpenjajo umetno inteligenco. Novo stavbo so z dodatno investicijo zasnovali kot »​campus«, za kar so dobili podporo in zaupanje krovnega podjetja. Veliko pozornost namenjajo trajnosti: zavzemajo se, da bi bila električna kolesa lahko službena vozila brez bonitete; z dnevom prostovoljstva sodelujejo z nevladnimi organizacijami na predlog zaposlenih in se vključujejo v program učenja programiranja med osnovnošolkami. Vodstvo zgled postavlja z zavestnim poudarkom na komunikaciji in odgovornosti. »Saj ekipe skrbijo zase, za svoje delo, to je njihova odgovornost, vendar morajo razumeti, da so tudi del nečesa večjega,« povedo. Fluktuacijo so opazno znižali, z 11 na šest odstotkov. A od človeka, ki ni nosilec vrednot podjetja in integritete, se odločno poslovijo. Sportradar, ki mu z disciplino inoviranja tudi na netehnoloških področjih uspeva v urnik umeščati prihodnost, je izborna komisija prepoznala za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji v letu 2023.

Agilcon, prvi med srednje velikimi podjetji

Podjetje Agilcon prepriča zaradi svoje izrazite osredotočenosti na kulturo, ekipnega duha in rast zaposlenih. Vodstvo ustvarja vzdušje, v katerem se zaposleni lahko razvijajo osebno in profesionalno ter ciljno prispevajo k uspehu podjetja. Pri tem so sistematični in posebej pozorni na razvoj veščin pri napredovanju inženirskega kadra na vodstvene vloge. Privlačnost Agilcona kot zaposlovalca temelji na odnosih in upravljani interni komunikaciji. Že šest let vsak teden sklicujejo »all hands meetinge« zaposlenih, kjer si izmenjajo informacije o aktualnih dogajanjih v podjetju in na trgu. Vlagajo v splošno dobro počutje zaposlenih in jim skušajo zagotavljati čim večjo fleksibilnost. Podjetje izraža samozavest in pogum, da se lotijo novosti in pri tem učijo. Kot uspešna organizacija nimajo težav odkrito in transparentno povedati, kje je še prostor za napredek – na primer pri dvigu učinkovitosti, kjer so v letu dni dosegli približno dve tretjini zastavljenega napredka. Razumejo, s katerimi izzivi tržne in organizacijske rasti se bodo morali spopasti v prihodnosti, in pri tem ohranjajo zdravega športnega duha.

Intera, vodeča med malimi podjetji

»Zavedati se moramo, da ljudje želijo rasti, in naša naloga je, da to omogočimo,« je modrost ptujske Intere. V vrh najboljših zaposlovalcev se uvršča že petnajstič. Da človeški kapital središči njihovo rast in razvoj, dokazujejo stalne investicije tako v poklicno rast in razvoj kompetenc zaposlenih kot tudi trajnostna skrb za njihovo dobro počutje in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Odločitve, ki jih sprejemajo, pretehtajo z vidika vpliva na zaposlene; če ta ni pozitiven, so se pripravljeni posameznemu poslu celo odpovedati. Razvijajo se tudi kot organizacija. Z rastjo števila zaposlenih – v nekaj letih s 30 na 46 – so se bolj sistematično lotili razvoja ljudi in okrepili HR-oddelek. Velik poudarek namenjajo tudi upravljanju komunikacije med oddelki; ko so zaključili selitev in se naučili, kako bivati v novi hiši, so na dnevni red postavili tudi prenovo procesov. V razvoju so ambiciozni: krila so naravnali v smer regije Adria in na nove trge. Obenem se zavedajo korenin in ohranjajo podporo lokalnemu okolju. Žene jih želja, da bi severovzhodna Slovenija postala prostor, kjer bodo ljudje iskali znanje.

Zlati praksi 2023: Lek in BE-terna

Po odločitvi komisije Dnevnik za leto 2023 podeljuje ne eno, temveč dve priznanji zlata praksa. V obeh nagrajenih praksah je prepoznano visoko strokovno, ambiciozno in učinkovito naslavljanje za Slovenijo vitalnega izziva: dviga produktivnosti in dodane vrednosti.

Pod imenom »ScienceBEAT platforma za talente« se skriva zlata praksa podjetja Lek. Investicija Sandoza v gradnjo dveh najsodobnejših centrov v Sloveniji je povezana s kar 500 priložnostmi za delo znanstvenikov, raziskovalcev in drugih sodelavcev. Zato je Lek razvil platformo ScienceBEAT, zasnovano za pridobivanje novih talentov in spodbujanje mladih k znanstveni karieri v farmacevtski panogi. Platforma povezuje študente s svetovno priznanimi znanstveniki in inovatorji. Soustvarjalca platforme sta nobelovec Paul Nurse, celični biolog, in svetovno znani vlagatelj in podjetnik Andy Baynes.

Druga zlata praksa 2023 nosi naziv Razvoj programa uvajanja za mlade sodelavce; razvili so jo v podjetju BE-terna. Lani so v regiji Adriatik zaposlili 48 novih mladih sodelavcev; to je kar 63 odstotkov vseh zaposlitev. Hitro so prepoznali potrebo po sistematičnem uvajanju (on-boarding) zaposlenih in se lotili razvoja. Rezultat je visoko učinkovit, standardiziran program uvajanja, ki izboljšuje izkušnjo zaposlenega, krepi občutek varnosti in dviguje stopnjo zadržanja kadrov.

Lanski zmagovalci so predali štafeto

Zmagovalci 16. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit časopisne hiše Dnevnik in s tem najboljši zaposlovalci leta 2022 so bili Adria Dom v kategoriji velikih podjetij, Dewesoft v kategoriji srednje velikih podjetij in Biosistemika v kategoriji malih podjetij. Z zlato prakso je bil nagrajen Jasna chalet resort.