Zakaj se države ne da poganjati na sonce in veter?

Dick Smith, avstralski podjetnik, je pred dnevi poskrbel za škandal, ko je za televizijsko mrežo ABC povedal, da je državo nemogoče poganjati zgolj z obnovljivimi viri energije (OVE). Na ABC so nato najeli »preverjevalce dejstev«, ki so – glej ga zlomka – pokazali, da obstajajo štiri države (Albanija, Butan, Nepal in Paragvaj), ki 100-odstotno delujejo na OVE.