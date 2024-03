Slovenija ima dovolj naravnih virov za pridobivanje potrebne elektrike v slovenskih rekah. Če zgradimo elektrarno na reki Savinji ob Solčavi, bo urejeno okolje in dolina bo rešena pred poplavami. Akumulacijsko jezero bo dovolj veliko za zadrževanje vseh voda, ki s hribov tečejo v dolino. Struga sedanje reke se uredi s povišanjem bregov. V ta namen je treba urediti tudi potoke, da bodo zadrževali viške voda v deževju. Mora pa se voda v rekah in potokih tudi obdržati za potrebe kmetijstva, gradbeništva, komunale in gasilstva. Reko in pritoke je treba poglobiti in napraviti nabrežine za travno krmo domačim živalim. V reki Savinji in okoli nje je dovolj kamenja in gramoza za zajetje vode za elektrarno. Imeli bomo elektriko in urejeno okolje. Pa prebivalci bodo varni pred hudourniškimi poplavami. Vse do sedaj se oblastniki niso zmigali za resno in strokovno odpravljanje težav. Pred volitvami so prav glasni. Ni moralno nedelovnih ljudi postavljati na oblast. Večina njih se bori za dobre službe. Spodobno in pošteno služiti državi je tudi častno.

Reka Mura še tudi ne daje električne energije, čeprav je skozi vse leto polna zdrave in hitre vode. Elektrarna na njej bo dajala električno energijo in dvignila bo podtalnico na Goričkem. Od nje bodo imeli obilo dobrin tudi kmetijci. Jezersko obrežje bo dajalo možnosti turizma in prostor ogroženim pticam. Pomisleki nekaterih so tu odveč. Urejena reka bo ljudi v Pomurju varovala pred poplavami. Vsi se morate zavzeti za dobro stvar. Imeli boste potrebno energijo, vodo in bogate pridelke. Več zdrave in cenejše hrane se bo pridelalo doma. Pričnimo resno bitko za urejanje človeške pameti in narave. Naravo moramo ukrotiti, da ne bo več uničevala življenj.

Na Dravi preprečimo poplavljanje z dodatno pomožno elektrarno, da iz Drave vodo speljemo v Savinsko dolino. Količino vode se daljinsko regulira. V dolino se bo spuščalo toliko vode, kolikor jo bo zadrževalnik pri elektrarni na Savinji lahko zadržal. Cevna elektrarna s pogonom vode iz jezera pri Dravogradu bo dobra dodatna rešitev za obvladovanje vodovja.

Reko Savinjo je treba regulirati takoj od Celja do Zidanega Mosta. Reka je zanemarjena in neurejena. Na nekaterih mestih ogroža tudi temelje železnice. Spominjam se, da je bila reka v Laškem pred 60 leti globlja. Pivovarno bo treba prenesti na drugo, ugodnejšo lokacijo, da bo za varen promet več prostora. V poletnih mesecih je treba celotno strugo Savinje od Celja poglobiti in urediti nabrežine, da bodo narasle vode hitreje odtekale. Na reki pa morajo biti tudi zadrževalniki vode s polpregradami za potrebno vodo gospodarstvu. Nikar ne govorite, da vse to ni mogoče. Dober primer in zgled je v mestu Salzburg, kjer so hudourniško reko uspešno ukrotili in pravljično uredili.

Za izvedbo teh načrtov naj država razpiše ljudsko posojilo, da bomo lahko vsi državljani sodelovali pri obnovi in pomagali vladi pri uresničevanju danih obljub. Nobena vlada brez pomoči državljanov ne more biti trajno uspešna. Ne smemo le vsevprek zlobno kritizirati. Potrebna je razumska, delovna in denarna pomoč. V slogi je moč. V preteklosti smo veliko zgradili s samoprispevki in na zgrajeno smo lahko ponosni. Tujci nam zavidajo in nas tudi hvalijo. Namesto druge jedrske elektrarne uredimo vodovje, pa bomo imeli oboje, elektriko in varnost pred prehudimi vodami.

Frančišek Vrankar, Kranj