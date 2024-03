Cvet slovenske ilustracije na sejmu v Bologni

Slovenija se bo kot častna gostja na letošnjem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni, enem najpomembnejših in najstarejših tovrstnih sejmov, predstavila z vrhunci domačih ilustratorskih del, ki s svojo izvirnostjo in raznolikostjo bogatijo prostor med platnicami.