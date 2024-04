Pahor je sicer v začetku meseca potrdil, da želi na položaju posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino naslediti Miroslava Lajčaka. Podporo pri tem mu je že izrekel premier Robert Golob.

V današnjem sporočilu na X je Pahor v zvezi s tem zapisal, da v luči potegovanja za položaj do nadaljnjega ne bo odgovarjal na novinarska vprašanja in prošnje za intervjuje.

“Former President Pahor is preparing a draft outline for the continuation of the dialogue, but he wishes to first coordinate it with the High Representative for Foreign and Security Policy, Borrell, and EU member states, especially the Quint countries.” 2/2