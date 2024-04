»V demonstracije, ki so se pred dvema dnevoma začele kot študentske demonstracije, so se vtihotapili profesionalni organizatorji, ki niso povezani z Northeasternom,« je v izjavi zapisala univerza.

Pridržane, ki so predložili veljavno študentsko izkaznico, so izpustili in bodo obravnavani v disciplinskem postopku, ne pa v sodnem. »Tisti, ki niso hoteli razkriti svoje pripadnosti, so bili aretirani,« je še dodala univerza.

Ameriški študenti proti vojni v Gazi protestirajo že od njenega začetka 7. oktobra lani. Mediji v ZDA temu niso posvečali veliko pozornosti, dokler se niso začela širiti poročila o domnevnih antisemitskih grožnjah judovskim študentom.

Policija je od izbruha protestov na številnih univerzah izvedla obsežne aretacije. Na univerzi Brown je denimo lansko jesen aretirala 61 študentov. V sredo in četrtek pa je aretirala več kot 200 protestnikov na univerzah v Los Angelesu, Bostonu in Austinu.