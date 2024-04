Vreme: Ponoči bo precej jasno

Zvečer se bodo plohe prenehale pojavljati. Ponoči bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.