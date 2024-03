Za začetek nekaj dejstev: demografska slika kaže, da se delovna sila na stari celini stara. V EU je povprečna starost 45 let. Generacije, ki prihajajo na trg dela, v primerjavi s tistimi, ki ga zapuščajo, so vse manjše. Zaradi strukturnih neskladij so potrebe po kadrih iz tujine vsako leto večje. No, na drugem koncu sveta je slika drugačna: povprečna starost filipinskih državljanov je 25 let, od 115 milijonov prebivalcev jih skoraj 10 odstotkov dela v tujini. Na Filipinih so razmere namreč drugačne od evropskih. Povprečna plača je 300 dolarjev, delovnik traja deset ur dnevno, šest dni na teden, letni dopust je na voljo od sedem do deset dni, v primeru bolniške odsotnosti pa se nadomestilo poravna za največ sedem dni. Skratka, ni čudno, da so Filipini ena največjih izvoznic delovne sile.

Pri čemer država skrbi za regulirano zaposlovanje svojih državljanov. Vse stroške zaposlitve in prevozov nosi delodajalec, prav tako mora zagotoviti nastanitev delavcev, nujna je enaka obravnava delavcev z domačimi državljani, v nekaterih državah, denimo v Nemčiji, je pogoj tudi, da delodajalec plača tečaj jezika, še preden pride delavec v državo. »Eno najbolj perečih vprašanj je višina plače, ki ne sme biti manjša, kot jo dobijo slovenski delavci za isto delovno mesto. Prav tako mora delodajalec pokriti stroške potovanja ter vseh potrebnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji,« pojasnjuje Stjepan Jagodin, direktor agencije za posredovanje in zaposlovanje filipinskih delavcev Pinoy 385. Skratka, glede na to, da so Filipini že pred 40 leti ustanovili posebno ministrstvo za delavce migrante in poskrbeli za strogo regulacijo zaposlovanja Filipincev v tujini, je varovalk proti izkoriščanju veliko.

Lani 84 zaposlitev, letos morda že tisoč

Na Zavodu RS za zaposlovanje so povedali, da za namen zaposlovanja delavcev s Filipinov na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo memorandum o zaposlovanju s Filipini. »Zaposlovanje filipinskih delavcev je namreč mogoče le na podlagi meddržavnega sporazuma oziroma memoranduma. Zaradi tega je bilo zaposlovanje filipinskih delavcev v Sloveniji zelo omejeno. Leta 2022 je bilo izdanih 50 soglasij za zaposlitev filipinskih državljanov v Sloveniji, leta 2023 pa 84.« Filipini skrbijo za regulirano zaposlovanje svojih državljanov, kar pomeni, da bo zaposlovanje omenjenih delavcev v Sloveniji, potem ko bo omogočeno z memorandumom, verjetno prineslo precej višje stroške kot zaposlovanje delavcev iz držav, ki nimajo takšnega sporazuma, še dodajajo na zavodu.

V sredo se je slovenski javnosti predstavila agencija Pinoy 386, ki je začela delovati marca letos. Pinoy 386 je sestrsko podjetje agencije Pinoy 385, vodilne agencije za zaposlovanje filipinskih delavcev na Hrvaškem, ki uspešno deluje že pet let in zaposluje številne filipinske delavce v različnih panogah. Glavna vloga agencije Pinoy 386 je zagotoviti legalno in etično zaposlovanje filipinskih delavcev v Sloveniji in aktivno zagotavljati zadovoljstvo tako delodajalcev kot tudi filipinskih delavcev. Nove kadre s Filipinov pričakujejo v turizmu, na področju sociale, logistike ter gostinstva in turizma. Pričakuje se tudi zaposlovanje filipinskih delavcev v zdravstvu oziroma socialnem skrbstvu. »Agencija Pinoy 386 je začela delovati, ko so bili na slovenskem trgu dela ustvarjeni vsi predpogoji za naše delo. Veseli nas, da so institucije pravočasno prepoznale problem pomanjkanja delovne sile pa tudi velik potencial delavcev s Filipinov, ene najbolj iskanih, najbolj marljivih in najbolje sprejetih skupin tujih delavcev. Poučeni z bogatimi izkušnjami pa tudi zgledom dobre prakse kolegov iz Hrvaške bomo številnim podjetjem uspešno in učinkovito zagotovili ustrezne kadre ter jim omogočili varno rast in izpolnjevanje začrtanih ciljev,« je povedala Anuška Cerovšek Beltram, direktorica agencije Pinoy 386.

Povezati želijo delodajalce in delojemalce

Jagodin na podlagi dolgoletnih izkušenj z več kot 5000 zaposlenimi na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem poroča o izjemno visoki stopnji zadovoljstva strank in delavcev. Prisegajo na odgovorno zaposlovanje tujih delavcev v skladu z najvišjimi strokovnimi, etičnimi in pravnimi standardi. »Popolnoma smo predani zagotavljanju celovite storitve, strankam pa sledimo od ideje o zaposlovanju do njene uresničitve. Naš cilj je povezati kakovostne in izkušene delavce z zanesljivimi delodajalci in izjemno smo ponosni, da ta cilj že leta uspešno uresničujemo. Naše izkušnje so pokazale, da je zaposlovanje delavcev s Filipinov zelo uspešno, tako za delodajalce kot za delavce. Delavci s Filipinov so usposobljeni, motivirani, prilagodljivi, ​​pozitivno naravnani, njihova kultura in mentaliteta pa sta podobni našima.«