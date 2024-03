Kot so pojasnili, so bile v ospredju njunih pogovorov priprave na julijski vrh Nata v Washingtonu. Srečanje bo v znamenju 75-letnice zavezništva, na njem pa bodo govorili tudi o novem generalnem sekretarju.

Golob in Cavoli sta govorila tudi o delitvi bremen in zavezah pri obrambnih investicijah. Ocenjeni obrambni izdatki Slovenije za leto 2023 znašajo 845 milijonov evrov in predstavljajo 1,34 odstotka BDP. Države Nata so se sicer leta 2014 zavezale izdatkom v višini dveh odstotkov BDP, kar naj bi Slovenija dosegla do leta 2030.

Med temami pogovora Cavolija in Goloba so bile tudi razmere na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini.

General Cavoli se na povabilo načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovnika Roberta Glavaša v Sloveniji mudi ob 20. obletnici vstopa države v zvezo Nato.

Poveljnik Natovih sil v Evropi ima se je sestal tudi s predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Udeležil se bo tudi državne proslave pred 20. obletnico pridružitve Natu, na kateri bosta tudi državni vrh in načelnik generalštaba vojske Glavaš.

Slovenija se je po dolgoletnih prizadevanjih največjemu obrambnemu zavezništvu na svetu pridružila 29. marca 2004 skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško.