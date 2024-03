11. marca so v mariborskem zaporu zaznali prvi primer garij, odtlej pa se je nalezljiva bolezen razširila na več zapornikov. Kot je poudaril Robert Šilc, direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, so bili kljub prostorski stiski sprejeti vsi potrebni ukrepi za zajezitev okužb.

»V zadnjem mesecu smo se srečali s pojavom garij med zaprtimi osebami. Od samega začetka se je to reševalo po navodilih zdravnika, ki jih je usmerjal tudi NIJZ,« je dejal. Pojasnil je, da so okuženi prejeli zdravila in mazila ter bili skupaj z njihovimi sostanovalci napoteni v izolacijo - skupno je bilo v izolaciji doslej 33 oseb -, njihove sobe in oblačila so očistili. Trenutno sta v izolaciji en okuženi in njegov sostanovalec. »Po dosedanjih izkušnjah ocenjujemo, da bosta v enem ali dveh dneh tudi ti dve osebi zaključili s tem,« je dodal.

V zaporu za 140 ljudi jih je 240

Šilc ocenjuje, da je bolezen najverjetneje prinesel v zaporniške prostore eden od novih pripornikov. S primeri te bolezni so se srečevali že v preteklosti, zato to za upravo ni novost, priznal pa je, da so tako kot ostali zapori v Sloveniji tudi ti v Mariboru prezasedeni. Te dni imajo zaprtih okoli 240 oseb, medtem ko imajo uradno prostorske zmogljivosti za 140 ljudi.

»To predstavlja okoli 170-odstotno prezasedenost oziroma 70 odstotkov več od tega, kolikor naj bi sprejeli. S povečanim porastom zaprtih oseb se soočamo predvsem od konca lanskega leta, zelo se je povečal priliv zaprtih oseb zaradi kaznivega dejanja tihotapljenja tujcev čez mejo. Sprejemamo jih tudi iz drugih sodnih okrožij,« je pojasnil direktor mariborskega zapora.

»Zaradi tega je težje delovanje, vendar so razmere obvladljive. Tudi v teh pogojih smo ob pojavu garij izvedli potrebne ukrepe,« je dodal in ob tem odločno zanikal, da bi bile vzrok za pojav bolezni domnevno slabe higienske razmere v zaporih.

Zanikal je tudi anonimne očitke o domnevno neustreznem postopanju zdravnika in domnevno pomanjkljivih navodilih uslužbencem. »Zdravnik je od prvega dne stalno dajal podrobna navodila, s katerimi so bili neposredno seznanjeni operativni vodje, vodje izmene. Povezan je bil tudi z NIJZ in deloval usklajeno z njihovimi pristojnostmi,« je zatrdil Šilc.

Nihče od zaposlenih v mariborskem zaporu ni bil okužen. Šilc je še potrdil, da imajo v zaporih kadrovsko stisko, del zaposlenih je bolniško odsoten. »Povečan obseg dela čutimo vsi, predvsem pa pravosodni policisti. Pri njih je nekoliko povečan izpad, kar gre pripisati tudi izgorelosti. Zaenkrat se to najbolj pozna pri neizvajanju spremstev zunaj zavoda. Danes praktično nismo v stanju, da bi izvrševali odredbe sodišč za privedbe zaprtih oseb na sodišča,« je povedal.

Težavo po njegovih besedah rešujejo z medsebojno pomočjo med zavodi, z razmerami so seznanjene tudi državne oblasti. Eden od razlogov za to, da nimajo več pravosodnih policistov, so nizke plače. »Predvsem si želimo, da bi se povečala osnovna izhodiščna plača pravosodnega policista, ker ta je dejansko tako nizka, da na trgu ni atraktivna in se ljudje ne prijavljajo na naše razpise,« je povedal Šilc

Pojavljajo se tam, kjer je veliko ljudi

Garje so parazitska in nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča pršica, imenovana srbec. Med znake okužbe sodi srbečica, ki se pojavi nenadoma in je izrazita predvsem ponoči, oziroma ko se bolnik segreje. Kožne spremembe v obliki ranic se pojavijo tam, kjer je koža mehka in tanka (med prsti, notranja stran zapestja, komolec, kolena, okrog popka). Kot navaja Nacionalni institut za javno zdravje, lahko garje dobi vsakdo, pogosto pa se pojavljajo tam, kjer je gostota prebivalcev zelo velika in kjer ni pogojev za vzdrževanje osebne higiene in higiene perila, brisač in posteljnine. Do okužbe pride s telesnim stikom, spanju v isti postelji ali ob spolnem stiku, pa tudi pri souporabi perila, brisač ali posteljnine. Od okužbe do prvih znakov pri ljudeh, ki so okuženi prvič, mine 2–6 tednov, pri tistih, ki so srbečico že imeli, pa se znaki pojavijo v nekaj dneh.

Razmere v zaporu so še dodatno zaostrene zaradi izrazite prenatrpanosti zapora.