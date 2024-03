Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da gre za vozilo, ki je bilo ukradeno v Italiji. Avtomobil so zasegli, zoper 35-letno voznico iz Italije pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili dolenjski policisti.