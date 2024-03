Nacionalni odbor za varnost v transportu ZDA (NTSB) je zaslišal priče in tehnično pregledal ladjo, nad katero je posadka v torek zgodaj zjutraj izgubila nadzor, nato pa jo je zaneslo v enega od nosilnih stebrov mostu, ki se je porušil.

Posadka je v torek zjutraj ob 1.26 po lokalnem času pristaniške oblasti obvestila, da je izgubila nadzor nad ladjo zaradi izpada elektrike, nakar so za vozila takoj zaprli dostop do avtocestnega mostu in s tem preprečili večje število žrtev.

Takoj po nesreči so iz vode potegnili dve osebi, pogrešali so jih še šest, v sredo pa so odkrili dve trupli. Tudi za preostale štri pogrešane praktično ni več upanja na preživetje. Šlo je za delavce, ki so čez noč, ko ni veliko prometa, izvajali vzdrževalna dela na mostu.

Namestnik poveljnika obalne straže ZDA admiral Peter Gautier je sporočil še, da je ladja Dali prevažala 4700 kontejnerjev iz pristanišča Baltimore na poti proti Aziji, med katerimi je bilo 56 kontejnerjev z nevarnimi snovmi. Zagotovil je, da sta z ladje padla le dva kontejnerja, ki nista vsebovala ničesar nevarnega.

Ameriški minister za transport Pete Buttigieg pa je v sredo novinarjem povedal, da bo imela nesreča velike posledice za gospodarstvo Baltimora, regije in za celotne ZDA. Pristanišče Baltimore, ki je največje za pretovor avtomobilov v ZDA, ostaja zaprto.

Po ministrovih besedah se osredotočajo na odprtje pristanišča, obnovo mostu in odpravljanjem težav v dobavnih verigah ter prometu. Predsednik ZDA Joe Biden je po nesreči zagotovil, da bo obnovo mostu pokril zvezni proračun.